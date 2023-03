Incidente mortale sulla Ragusa-Mare. Nuovi risvolti

Nuovi risvolti sul caso del presunto omicidio stradale avvenuto lo scorso 26 Febbraio in cui ha perso la vita un tunisino che dopo essere sceso dalla macchina si era messo a parlare al cellulare. La Procura della Repubblica di Ragusa, nella persona del sostituto procuratore Ottavia Polipo, ha disposto l’autopsia affidando l’incarico al medico legale Giorgio Spadaro ed ha altresì dato incarico alla professoressa Nunziata Barbera, docente di Tossicologia forense presso l’Università degli studi di Catania, al fine di accertare l’eventuale presenza di sostanze stupefacenti nel sangue della vittima. L’esame autoptico è stato già eseguito presso l’obitorio dell’ospedale “Maria Paternò Arezzo” di Ragusa Ibla dove è stata trasportata la salma dopo l’incidente mortale. Il guidatore, difeso di fiducia dall’avvocato Michele Savarese, ha sempre negato una qualunque responsabilità sul tragico evento rappresentando di non aver potuto fare nulla per evitare l’impatto con la vittima. Per le operazioni peritali, che dureranno non meno di novanta giorni, l’avvocato Savarese ha nominato quale consulente di parte il medico legale Giuseppe Iuvara.

L’incidente mortale si è registrato sulla Ragusa-Marina di Ragusa. A perdere la vita un tunisino di 47 anni. Da quanto è emerso dalle prime indagini svolte dalla Polstrada di Ragusa e dal distaccamento di Vittoria, l’uomo era a piedi dopo essere sceso dalla sua auto per parlare al telefono cellulare quando è stato investito da un’auto Dacia Sandero condotta da un ragusano di 26 anni. Il nordafricano è morto sul colpo. L’incidente mortale si è registrato alle 19,40 del 26 febbraio scorso all’altezza del chilometro 12,1 della Provinciale 25, all’altezza di Poggio del Sole Resort. Il conducente del veicolo – come atto dovuto – è stato segnalato in Procura della Repubblica di Ragusa, per omicidio stradale. L’autovettura – come da prassi – è stata sequestrata. Subito dopo l’allarme sul posto sono arrivati una pattuglia della Polstrada di Vittoria, l’ambulanza del 118 ed i Vigili del fuoco. Per il tunisino non c’è stato nulla da fare. Adesso si attende l’esito dell’esame autoptico disposto dalla Procura della Repubblica di Ragusa.

Salva