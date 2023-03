Concistoro: diffusione vangelo in ordine fedeltà all’ortodossia

(Il Molto Rev.do Godfrey Mbelwa, Vescovo Anglicano di Lweru e Decano dell’Unione Anglicana)

In occasione del Concistoro dell’Unione Anglicana per la diffusione del Vangelo, organizzazione anglicana della quale fa parte il nostro confratello Vescovo Kevin Francis Donlon, ECLJ, i Vescovi Patroni riuniti presso la Diocesi di Dar Es Salaam, il 13 e 14 gennaio 2023, hanno emesso una solenne dichiarazione rivolta a tutti i membri della Comunione Anglicana invitandoli a restare fedeli al Vangelo e promuovere la fede e la tradizione storica dell’anglicanesimo.

Hanno ribadito di sostenere la visione ortodossa delle Scritture come Parola di Dio ispirata, pienamente e definitivamente autorevole per tutte le questioni di fede e di condotta, e di volersi attenere fedelmente ai principi storici per l’Unità, come descritto nel Quadrilatero di Lambeth di Chicago, praticando il culto secondo le norme del Book of Common Prayer (Libro delle Preghiere Comuni).

E’ stata riaffermata la posizione dell’Unione Anglicana in ordine alla fede storica della Chiesa una, santa, cattolica e apostolica, offrendo il proprio sostegno sia al clero che ai laici per rimanere fedeli alla fede ortodossa.

In quella occasione è stato eletto il nuovo Decano dell’Unione nella persona del Rt. Rev. Godfrey Mbelwa, Vescovo di Lweru, ed il Rt. Rev. Raphael Haule, Vescovo di Ruvuma come Segretario del Concistoro.

La dichiarazione è stata sottoscritta dal Rt. Rev. Michael Hafidh, Vescovo di Zanzibar, dal Rt. Rev. Raphael Haule, Vescovo di Ruvuma, dal Rt. Rev. Peter Abraham Joh, Vescovo di Malek, dal Rt. Rev. Godfrey Mbelwa, Vesvovo di Lweru e dal Rt. Rev. Sosthenes Jackson, Vescovo di Dar Es Salaam.

Si tratta, come di tutta evidenza, di una presa di distanza da certe decisioni relative al sacerdozio femminile ed ai matrimoni omosessuali prese dalla Chiesa d’Inghilterra, che hanno portato nel mese di febbraio anche al ritiro del riconoscimento del titolo di Primate della Comunione Anglicana in capo all’attuale Arcivescovo di Canterbury da parte delle Province Anglicane facenti capo al Global South Fellowship of Anglican Churches.

Anche i Vescovi Anglicani del Sud Africa, lo scorso 3 marzo, hanno respinto la richiesta di introduzione della benedizione delle unioni omosessuali.

Salva