Calcio, serie D. Ragusa-Sancataldese solo 0 – 0

Ragusa-Sancataldese 0-0

Ragusa: Pitarresi; Bertelli, Pertosa, G. Strumbo, D. Patanè; Meola, Valenca (77’ Di Stefano), Cess, Cacciola; Manfrè, Randis (93′ Varela. All. Settineri

Santacataldese: Dolenti; Maltese ((68’ Brumat), Calabrese, Rechichi, Cutrona (68′ Garzia), Baglione, Incatasciato( 79′ Tourè) , D’Agata; Deiana (54′ Murania), Zerbo (82′ Tuccio); Bonanno. All. Accursio

Arbitro: Mallardi di Bari

Il Ragusa “non risponde” e deve accontentarsi di un nulla di fatto all’Aldo Campo, dove la Sancataldese ha retto il confronto. Il pari compromette la situazione in classifica della formazione di Settineri che ora deve guardarsi alle spalle.

La squadra di Infantino (squalificato), invece, è apparsa molto organizzata in tutti i reparti. Facile davanti ad un Ragusa balbettante prendersi un punto che allunga la striscia positiva dei rossoverdi. La cronaca della gara è scarna. Comincia bene la Sancataldese che all’11’ si fa vedere con Baglione. Il centrocampista tira una punizione dai 30 metri che sfiora il palo. Al 29’ occasionissima per gli ospiti, Zerbo lavora una palla a centrocampo e imbecca Bonanno in corridoio. Il tiro dell’attaccante è piazzato ma Pitaressi respinge con una uscita da hockey. Al 42’ Mafrè trova Cess e da questi a Randis che si incunea sulla sinistra. Il suo tiro cross è controllato da Dolenti a terra. Nella ripresa partita più lenta e squadre che non fanno nulla per superarsi. Si infiamma il Ragusa a 30’ con Manfrè ma la squadra è lenta a ribaltarsi in avanti. Settineri prova ad inserire Varela per avere più fisicità ma non succede niente nè da una parte né dall’altra.

I risultati della 10^ giornata di ritorno

Catania- Cittanova: 1-0

Trapani-Aversa: 1-0

Licata-Lamezia: 1-1

Locri-Paternò: 0-1

Santa M. Cilento-Castrovillari: 2-2

Ragusa-Sancataldese: 0-0

San Luca-Acireale: 1-0

Mariglianese-S. Agata: 3-3

Vibonese-Canicattì: rinviata

La classifica

Catania 72

Locri 52

Sant’Agata 49

Trapani 42

Lamezia 42

Licata 41

Sancataldese 38

Vibonese 35*

Santa M. Cilento 35

Canicattì 34*

San Luca 32

Castrovillari 30

Ragusa 30

Acireale 28

Aversa 27

Paternò 27

Cittanova 24

Mariglianese 18

* una partita in meno

Salva