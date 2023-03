Calcio, Promozione. Frigintini espugna Avola

CITTA’ DI AVOLA 1

FRIGINTINI 2

Città di Avola: Meo, Toscano, Andolina, Mazzoni (83’ Castillo), Costa, Tiralongo, La Bruna, Guardo (51’ Agnello), Caldarella, Magro (93’ Bonaventura), Diaz (58’ Linares). All. Attilio Sirugo

Frigintini: Caruso, Monopoli, Iozzia, Fusca, Pianese, Ruscica(65’ Assenza), Sangiorgio (90’ Celestre), Buscema, Calabrese (81’ Tumino), Sella (61’ Noukri), Giurdanella (77’ Colombo). All. Samuele Buoncompagni

Arbitro: Carlo Maria Dolenti Sez. Aia di Caltanissetta; Assistenti: Giulio Sorace e Silvestro Messina (Sez. Aia Catania)

Reti: 18’ La Bruna, 28’ Buscema; 55’ Giurdanella

I rossoblù del Frigintini Calcio espugnano il “Meno Di Pasquale” di Avola, ottengono il secondo successo pieno consecutivo e si possono (quasi sicuramente) regalare un finale di stagione meno tribolato. Tre punti pesantissimi quelli ottenuti da Pianese e compagni conquistati al termine di una condotta di gara senza sbavature se non quella che aveva consentito il momentaneo vantaggio del Città di Avola con il gol di La Bruna dopo 18’ di gioco. Immediata la reazione del Frigintini che ha avuto con Sangiorgio la più ghiotta delle occasioni per pareggiare subito i conti. Il numero sette rossoblù scatta dalla linea di centrocampo, supera in dribbling due avversari e si presenta solo davanti al portiere locale Meo; che Sangiorgio non riesce a superare e l’occasione del pareggio sfuma. Non vanifica l’occasione del pareggio Damiano Buscema al 28’ quando con un colpo di testa mette il pallone alle spalle del portiere per il pareggio. Poco prima Ruscica era dovuto uscire per infortunio e al suo posto era entrato Salvo Assenza. Al 35’ si fa vedere Carlo Sella con un calcio di punizione e pallone che supera il portiere ma viene rinviato sulla linea da un difensore, che evita il gol del vantaggio del Frigintini. Vantaggio che i rossoblù ottengono all’inizio del secondo tempo con una rete del giovane Gabriele Giurdanella (al secondo gol consecutivo, anche questo decisivo dopo quello di domenica scorsa con il Città di Canicattini). Il resto della gara vede la formazione locale attaccare con molta animosità, ma i rossoblù giocano più compatti e non corrono seri pericoli. Al triplice fischio finale del direttore di gara il risultato premia il Frigintini che vince per 2-1 e vede il traguardo della salvezza molto più vicino; e seconda domenica felice per il tecnico Samuele Buoncompagni. “Un traguardo -dichiara il presidente Salvatore colombo- che avremmo dovuto già avere raggiunto se avessimo giocato così come nelle ultime due gare. Oggi rientravano tre ragazzi assenti domenica scorsa e il tecnico ha avuto l’opportunità di gestire meglio i cambi e mettere forze fresche in campo che hanno contribuito a portare in porto un risultato importante. Adesso -conclude, il presidente- dobbiamo concludere il percorso e conquistare prima possibile i punti necessari per il nostro attuale traguardo; che con questo spirito che ho visto nei ragazzi nelle ultime due gare mi sembra un obiettivo alla nostra portata”.

Salva