Calcio. Il Modica batte la Leonzio e “salta” al quarto posto

Un gol per tempo e il Modica liquida la pratica Leonzio cogliendo la sua seconda vittoria consecutiva. L’undici di Betta, però, perde due elementi importanti per qualità ed esperienza: il capitano Vindigni(infortunio al ginocchio allo scadere del primo tempo), e il centrocampista Pellegrino(infortunio muscolare alla fine della partita).

La Leonzio ha subito il primo gol al 25’ quando aveva preso possesso del centrocampo. Il Modica, comunque, conquista un corner battuto da Pappalardo. In area svetta Scrugli che insacca. Nel secondo tempo diventa protagonista Carpinteri provocando l’espulsione diretta di Urso per fallo “pesante”. I rossoblu, a quel punto, controllano la partita e sul finire sfiorano nel giro di pochi minuti il raddoppio con Mincica(nel secondo tiro colpisce il palo). Al 90’ scatto di Agodirin che serve in area l’ accorrente Carpinteri che segna. La Leonzio perde il controllo e subisce il rosso su Scapellato che colpisce con un calcio o lo stesso Carpinteri, finendo in nove.

Con questa vittoria il Modica scavalca in classica proprio i bianconeri e balzano al quarto posto in piena zona play off.

Salva