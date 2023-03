Il Ministero rinnova la concessione al Laboratorio Geotecnico del Libero Consorzio ibleo

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rinnova la concessione al Laboratorio geotecnico Terre e rocce del Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

Con decreto numero 11 del 2023 il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei Lavori pubblici ha infatti emanato il decreto per il rinnovo dell’autorizzazione all’esecuzione e certificazione di prove sulle terre e sulle rocce (ai sensi della Circolare 7618/10 – art 59 DPR 380/2001).

Questo importante risultato, che premia l’impegno del settore Ambiente e Geologia dell’ente ragusano, è stato raggiunto confermando un trend che va avanti dal 2007, quando l’allora Provincia di Ragusa presentò per la prima volta la richiesta al Ministero competente.

Di fatto il Laboratorio Geotecnico rappresenta un “unicum”, considerato che ad oggi sono presenti in Italia solo due strutture appartenenti ad amministrazioni pubbliche (quella ragusana ed il laboratorio Geotecnico della Provincia autonoma di Trento) che hanno ricevuto questo tipo di autorizzazione.

Al mantenimento degli alti livelli di standard operativi si aggiunge anche una importante opera di miglioramento delle prestazioni offerte.

Nell’ambito del “Programma Operativo Complementare 2014/2020 – Azione 4.2.2 dell’asse 4 (ex azione1 dell’Asse 10), è stato, infatti, ammesso a finanziamento il progetto per l’implementazione delle apparecchiature a corredo del laboratorio del LCC di Ragusa, per l’importo di 249.984 euro, che permetterà l’ampliamento del parco strumentazioni attraverso l’acquisizione di attrezzature evolute e molto performanti, finalizzate ad indagini sito-specifiche, al fine anche della valutazione del rischio sismico atteso.

Tramite procedura RDO effettuata attraverso il Me.PA la fornitura di tali apparecchiature è stata affidata alla ditta Controls Spa di Liscate (Milano), che nei prossimi mesi curerà anche l’installazione nonché la formazione specifica all’uso delle stesse.

