Basket. La Passalacqua Ragusa sconfitta in casa da Lucca

La peggior prestazione stagionale della Passalacqua Spedizioni Ragusa di basket porta ad una inopinata sconfitta casalinga con Lucca che complica maledettamente il piazzamento nella migliore (a questo punto della stagione) posizione playoff. Le padrone di casa di coach Lino Lardo avevano avuto un’ottima partenza nel primo quarto di gara, che avevano condotto senza troppi patemi d’animo e con il parziale dopo i primi 10’ di gioco che vedeva Ragusa avanti per 20-13. Dalla seconda frazione di gioco in casa Passalacqua si spegne la luce, Lucca inizia a bombardare da tre e la partita si ribalta. 18-33 è il parziale del secondo quarto e 38-46 è il punteggio con il quale le due squadre vanno negli spogliatoi per l’intervallo. Ma la musica non cambia nemmeno nella seconda parte di gara, con Hampton e compagne che non riescono mai a ritrovarsi mentre le toscane dilagano raggiungendo anche il +22. A nulla servono i tentativi di rimonta negli ultimi 2 minuti di gara: vince Lucca per 78-87. “Complimenti a Lucca e al suo allenatore perché hanno giocato una partita straordinaria – dice coach Lino Lardo – Noi invece siamo stati indecenti come atteggiamento e questo mi dispiace molto, sia per il nostro lavoro che per i tifosi. Mi dispiace, perché il mio credo è proprio quello, ovvero di dare l’anima in campo, magari poi si può giocare anche male, ma l’atteggiamento non può essere quello che abbiamo visto. Le ragazze erano svagate, magari hanno pensato che dopo il primo quarto diventava facile, ma noi avevamo avvertito che Lucca sarebbe venuta per vincere, poi si può anche parlare delle loro percentuali ma non possiamo essere questi. Mi prendo le responsabilità e chiedo scusa ai tifosi. Rifletteremo su questa prestazione e spero che per domenica con la Geas ci potremo riprendere”.

