Non solo calcio: quali sono gli sport sui quali si può scommettere online?

Il settore del betting online offre un’ampia gamma di sport sui quali scommettere, e il calcio è una semplice goccia nell’oceano. Ci sono dunque diversi spunti per divertirsi, scommettendo come sempre in modo responsabile, e il pallone non è certamente l’unica opzione. Dal basket al tennis, passando per il golf e il pingpong, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Ed è anche possibile trovare alcuni sport molto particolari, utili per “variare il menù”. Vediamo quindi una lista delle soluzioni più fantasiose presenti sulle piattaforme di settore.

Hockey su ghiaccio

L’hockey su ghiaccio non sarà uno degli sport più popolari tra gli scommettitori, però può diventare senza ombra di dubbio un’opzione diversa dal solito, giusto per cambiare e per evitare la noia. In fondo l’hockey non ha nulla da invidiare a sport ben più gettonati, dato che è emozionante e adrenalinico, competitivo e allo stesso tempo imprevedibile. Non a caso, alcune guide sui migliori bonus scommesse in Italia anche delle piattaforme che permettono di scommettere sull’hockey su ghiaccio. Si parte dal campionato USA fino ad arrivare ai Mondiali e ai tornei tedeschi o finlandesi.

Sci alpino

Gli appassionati di sport invernali, che vorrebbero trovare delle buone alternative per le proprie scommesse, possono puntare sui mondiali di sci alpino. Si tratta di uno sport con un ampio panorama agonistico, e con la possibilità di scommettere sugli eventi più importanti: dalla discesa libera, allo slalom speciale, al super-G e allo slalom gigante. Il mondiale 2023 si è appena concluso, purtroppo, dunque si dovrà attendere un anno per dedicarsi al betting su questo particolarissimo sport.

Cricket

Il cricket non è molto famoso in Italia, ma merita sicuramente un pizzico di attenzione. È uno sport esplosivo, con molta azione e con grandi opportunità per chi ama scommettere, sia sulle singole partite che sui tornei. Anche in questo caso l’appassionato può contare su tantissime soluzioni differenti, dai campionati del mondo ai test match, passando per il T20. In sintesi, basta approcciare questo sport per rendersi conto che il pallone non è l’unica forma di intrattenimento meritevole di essere seguita.

Pallamano

La pallamano è un altro sport sul quale si può scommettere online. Il suo eccezionale dinamismo e la velocità delle azioni lo rendono, con tutta probabilità, una delle opzioni alternative al calcio più emozionanti in circolazione. Partite, tornei, poco importa: dalla Germania alla Francia, passando per i campionati danesi, croati, spagnoli e svedesi, è possibile scommettere su una valanga di incontri. Ma è il caso di precisare che si tratta di uno sport che richiede comunque un po’ di studio e di preparazione.

Sport motoristici

Infine, una menzione speciale va fatta per gli sport motoristici, che qui in Italia possono contare su un pubblico davvero nutrito. Si parte dalla Formula 1 fino ad arrivare alle gare di motociclismo e ai rally. Gli appassionati avranno l’imbarazzo della scelta: dalle singole gare ai campionati mondiali, passando per le coppe, non mancano le opzioni per divertirsi, puntando su piloti, scuderie e molto altro ancora.

