Modica, un concerto per la Giornata dell’Unità nazionale

Il 17 marzo si celebra la Giornata nazionale della Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera tricolore. Per l’occasione la Banda Musicale Città di Modica “Belluardo-Risadelli” si esibirà in concerto per celebrare la ricorrenza.

Il concerto, soprannominato “Epopea di una Nazione – Dal Risorgimento all’unita Nazionale di un percorso musicale insolito” si terrà dalle ore 19:30 nella prestigiosa cornice del Teatro Garibaldi di Modica, diretto dal Maestro preparatore Corrado Civello e dal Direttore ospite Fulvio Creux. Da martedì 14 marzo sarà possibile prenotare al botteghino del Teatro Garibaldi di Modica la partecipazione all’evento.

In occasione della ricorrenza, si è deciso di rendere partecipi anche i più giovani, coinvolgendo le scuole modicane nel progetto “Scusi, conosce l’Inno nazionale? Quattro chiacchiere con il Maestro Fulvio Creux” che si terrà a Modica il 16 e 17 marzo presso l’Auditorium di Palazzo della Cultura, invitando gli studenti delle III e V classi della scuola secondaria di I e Il grado degli Istituti di competenza comunale. La presenza degli studenti, che sarà articolata in due diverse turnazioni (9.15- 11.00), potrebbe essere l’occasione per spiegare l’importanza che riveste l’Inno nazionale.



