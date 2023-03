Rafforzata la videosorveglianza a Ragusa, Marina e San Giacomo

Con Determinazione Registro Generale n° 1396 del 07/03/2023 (n° 42 del 01/03/2023, Settore 11 Appalti, Contratti, Patrimonio) sono stati aggiudicati i lavori di “Realizzazione impianto di videosorveglianza di alcuni punti critici della rete viaria urbana del Comune di Ragusa”.

“Si tratta di un intervento dal valore di ben 313.528 euro – afferma il sindaco Peppe Cassì – di cui 173.485 euro a carico della Regione, grazie a un apposito finanziamento dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità che abbiamo intercettato. Il progetto prevede l’installazione a Ragusa, Marina e San Giacomo di 13 telecamere con lettura targhe e delle relative telecamere di contesto. Tramite un potenziamento della banda delle dorsali principali di collegamento con 4 nuovi ponti radio, gli impianti saranno connessi con il Comando della Polizia Locale e con la sala server della Questura di Ragusa.

Con queste telecamere non solo andremo a risolvere la presenza di “zone oscure” di accesso e uscita dal territorio urbano, andando a controllare chi entra in città ma anche chi esce (magari portando rifiuti ingombranti da abbandonare nelle campagne), ma saranno garantiti la migliore qualità di immagine attualmente possibile, la videoregistrazione allo stato dell’arte, il controllo live dei flussi stradali e dei veicoli in transito”.

