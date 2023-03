Modica, diffondere l’educazione finanziaria per prevenire la violenza economica contro le donne

Si è tenuto a Modica mercoledì 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, presso l’Auditorium Floridia in piazza Matteotti, l’incontro pubblico promosso dal Lions Club Modica, in collaborazione con il Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Ragusa e Modica e la sede di Catania della Banca d’Italia, per presentare la Guida “Conoscere per proteggersi”, elaborata dalla Commissione Pari Opportunità del Consiglio Nazionale del Notariato, allo scopo di fornire alle donne gli adeguati strumenti di conoscenza per prevenire gli abusi, agevolare la loro partecipazione al mondo del lavoro e contribuire a realizzare una vera parità di genere. Il Lions Club Modica, impegnato nella prevenzione della violenza di genere, ha organizzato l’evento per prevenire la violenza economica contro le donne, un fenomeno subdolo non facilmente riconoscibile perché spesso le donne che ne sono vittima non ne hanno la piena consapevolezza. Si tratta di situazioni diffuse come sfruttamenti e raggiri economici (ad esempio, l’inconsapevole sottoscrizione di finanziamenti o garanzie), controllo completo delle risorse economiche, fino allo stato di completa dipendenza raggiunto attraverso l’induzione alla rinuncia al proprio posto di lavoro o alla sua ricerca. La conoscenza è infatti senza dubbio uno dei principali strumenti di difesa contro i possibili soprusi. L’inconsapevolezza e l’incompetenza vengono spesso sfruttate per compiere prevaricazioni e violenze, che non sono solo fisiche, ma anche economiche, verso le persone più deboli, tra le quali spesso vi sono le donne. L’incontro è stato aperto con i saluti istituzionali del Presidente del Lions Club Modica, Giuseppe Mazza, della Presidente del Consiglio Notarile di Ragusa e Modica, Maria Scifo, e del Direttore della Banca d’Italia di Catania, Gennaro Gigante. E’ seguita la relazione della Consigliera della Filiale di Catania della Banca d’Italia, Giulia Giampiccolo, che ha illustrato gli strumenti disponibili e che sono reperibili anche online sul portale L’Economia per tutti – Banca d’Italia per la cultura finanziaria– economiapertutti.bancaditalia.it. Maria Scifo, notaio in Vittoria, ha illustrato gli istituti giuridici che ci si trova ad affrontare nella quotidianità della vita familiare, focalizzandosi sui temi del vivere vivere insieme (la famiglia tradizionale, i rapporti di convivenza, genitori e figli, casa in affitto, comprare casa, farsi rappresentare, perché fare testamento, le disposizioni anticipate di trattamento). Carmelo Bonanno, notaio in Ragusa, ha relazionato su come fare impresa (lavorare nell’impresa familiare e partecipare a società) e la finanza della famiglia (accedere al credito). L’evento è stato concluso con un reading con testi tratti da “ferite a morte“ di Serena Dandini a cura di Teresa Floridia e Ornella Fratantonio. L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Modica e della Fondazione Teatro Garibaldi in collaborazione con Ente Autonomo Liceo Convitto, Unitre Modica, Inner Wheel Ragusa Contea di Modica, Ipso Facto, Casa Don Puglisi, associazione Grazia Minicuccio, AVIS Modica, Movimento Azzurro Ecosezione Cava Ispica, Movimento Difesa del Cittadino, La casa delle donne Ragusa.

Salva