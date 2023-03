L’Academy Modica pronto al prossimo turno di campionato

L’Academy Modica si prepara a scendere in campo per il prossimo turno di campionato con le proprie formazioni giovanili pronte a difendere le zone alte della classifica in tutte le categorie. Traguardi raggiunti, come di consueto, gara dopo gara, passo dopo passo.

In questo senso fondamentale è stato il fine settimana scorso per gli Under17 di mister Buccheri, che si impongono per 4-1 sui ragazzi della Ragusa Boys e rimangono ancorati alla vetta della classifica a poche giornate dalla fine. Dopo una lunga lotta con la porta che sembra stregata è il capitano Cavallo a metterla in rete e sbloccare le marcature a cui si aggiunge più tardi la rete di Sortino. L’ingresso di Brafa è determinante, con un secco 1-2 che gli regala la doppietta personale e il 4-0 che chiude la gara. Sul finale arriva il 4-1 che non cambia le sorti della gara. Ancora saldo, dunque, il quarto posto a sole 3 lunghezze dal podio occupato dalla RG.

Ottima vittoria esterna per i Giovanissimi Under 15 Provinciali, i giovani allenati da Tona si impongono con le reti di Radenza e Lorefice e con uno sfortunato autogol dei ragazzi della Ispica Accademy. Il risultato finale è di 0-3 e questo proietta il gruppo a soli due punti dalla capolista Pozzallo Due, proprio questo fine settimana andrà in scena la sfida importantissima tra le due prime della classe a decretare quello che sarà, molto probabilmente, il gruppo in testa a fine stagione.

Infine risultato importante anche per gli Under14 Provinciali di mister Giannone. In casa, contro lo Scicli, arriva un importantissimo 5-0 con il gol di Selvaggio e i quattro messi a segno da uno scatenato Radenza. Anche in questo caso la vittoria risulta essere fondamentale, adesso il gruppo è al terzo posto in classifica e può contare su soli 3 punti di distacco dalle capoliste appaiate, Accademia Siracusa e Dream Soccer. Servirà il massimo sprint per trovare la voglia e il desiderio di chiudere in testa regalandosi un finale di stagione epico.

