Due nuovi “Informagiovani Point” a Marina di Ragusa e Ibla

L’Informagiovani comunale si arricchisce di due nuovi punti informativi in presenza, a Marina di Ragusa e Ragusa Ibla, dove è possibile scoprire i servizi offerti, prenotare colloqui con i referenti degli sportelli tematici, avere informazioni su quali concorsi, opportunità internazionali, opportunità lavorative provenienti dal Centro per l’Impiego, sono al momento attivi.

“Sebbene molti ragazzi ci seguono già quotidianamente sui canali social dell’Informagiovani, recentemente potenziati – spiega il delegato alle politiche giovanili Simone Digrandi – i punti in presenza sono un importante strumento di prossimità, specie perché quello già attivo a Palazzo Comunale è stato più volte consultato da ragazzi, ma anche da genitori interessati al servizio. Per questo, a seguito anche di alcuni suggerimenti che sono arrivati, abbiamo deciso di mettere a disposizione altri due punti grazie a due importanti sinergie”.

Il punto di Marina, infatti, si trova nell’ufficio della delegazione municipale già a cura dei volontari di Servizio Civile; quello di Ibla, all’interno dell’infopoint “HI!” gestito da Antica Ibla – Centro Commerciale Naturale.

Questi, dunque, nello specifico orari e indirizzi dei tre punti:

RAGUSA CENTRO: Secondo piano di Palazzo di Città (corso Italia 72); dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 13.00, martedì, giovedì e venerdì dalle 14.15 alle 19.15.

MARINA DI RAGUSA: Delegazione municipale di Via B. Brin (ingresso da Via Genova); dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00.

RAGUSA IBLA: presso “Hi! Hybla Tourist Information” (Corso XXV Aprile, 42); a partire da domani 10 marzo, tutti i giorni dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30.

Ricordiamo, altresì, che l’Informagiovani è sempre operativo online sul canale instagram @informagiovaniragusa gestito quotidianamente dagli operatori del Servizio Civile Digitale (con ufficio al terzo piano di Palazzo di Città), sul sito dell’Ente all’apposita sezione, e a breve anche sul social network Tik Tok.

