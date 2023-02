Carasi(Cisl Ragusa): “Accelerare l’attuazione Pnrr negli iblei”

“Occorre accelerare l’attuazione del Pnrr tenendo alta la guardia su buona qualità della spesa, trasparenza e legalità, rispetto dei programmi e condizionalità sociali. E il modo migliore per farlo è rafforzare la governance partecipata dei progetti”. E’ quanto chiede la segretaria generale dell’Ust Cisl Ragusa Siracusa, Vera Carasi, a proposito dell’iter procedurale dei progetti del Pnrr nei cui percorsi decisionali è opportuna la presenza delle parti sociali, a partire dal livello territoriale, come nel caso della provincia iblea. “E’ questa la strada da percorrere – afferma Carasi – per cercare di recuperare ritardi atavici, promesse mai mantenute, che hanno amplificato il gap delle aree del Sud rispetto a quelle di altre zone del Paese. Il divario, purtroppo, è cresciuto in ogni ambito. Occorre fare molto di più agendo sulle leve dello sviluppo, sulle reti materiali e immateriali, sui servizi sociali, sui patti per la legalità. Stiamo parlando di tessere da mettere dentro una politica di crescita incentrata sul riscatto delle zone deboli. Ecco perché sollecitiamo istituzioni, forze politiche e parti sociali a ritrovarsi in un comune perimetro di corresponsabilità, facendo sistema, fissando e perseguendo insieme obiettivi comuni. Insomma, senza un gioco di squadra non si va da nessuna parte. Ecco perché occorre spendere bene le risorse del Pnrr sapendo anche di avere a disposizione non solo le risorse del Piano ma anche quelle nazionali e i fondi strutturali Ue. Dobbiamo evitare che parte di queste dotazioni restino incagliata a causa di procedure interminabili o dell’incapacità progettuale degli enti. Per la provincia di Ragusa le chances potrebbero essere molteplici. Ma occorre saperle cogliere, secondo noi, proprio sfruttando questa visione”.

