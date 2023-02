Tre punti salutari per il Santa Croce contro la Roccacquadolcese

I tre punti contro la Roccaacquadolcese sono stati salutari per il Santa Croce calcio che ha compiuto un bel salto in avanti in classifica. La squadra di Lucenti, seppur debilitata da diverse assenze, contro i nebroidei ha fatto la gara perfetta e sfruttando a proprio favore le pessime condizioni del terreno di gioco è ritornata alla vittoria davanti ai propri tifosi. La partita non è stata certo una passeggiata, ma il pallino del gioco è stato sempre condotto dagli undici di Lucenti che in campo hanno messo una voglia e un’aggressività che non si vedeva da tanto.

Ad aprire le marcature è stato alla mezz’ora Generoso Nunes Correia che con un colpo di testa in tuffo ha aperto le danze, mentre, il raddoppio dei biancazzurri è arrivato a due minuti dal termine della prima frazione con un altro colpo di testa, stavolta di Gabriele Reale che ha chiuso di fatto la gara. Nella ripresa, infatti, il Santa Croce ha controllato la partita e allo scadere dei novanta minuti effettivi, ha siglato la terza rete con Billy Sene Pape che ha raggiunto Pitanza nella classifica marcatori con le sue sei reti messe a segno in questo campionato. Da sottolineare la correttezza di entrambe le compagini che hanno facilitato il compito del direttore di gara, il quale non ha estratto nessun cartellino per i ventidue in campo.

Archiviata questa gara, da martedì si penserà alla gara contro la Leonzio che sulla carta si presenta con diverse difficoltà.

A seguire l’analisi della gara di mister Gaetano Lucenti:

“Alla vigilia avevamo timore di questa gara, perché conoscevamo il valore degli avversari. In settimana i ragazzi hanno lavorato scrupolosamente, cercando di sfruttare a proprio vantaggio le condizioni morfologiche del nostro terreno di gioco e di impostare la gara sulla corsa, sulla gestione delle palle inattive e sull’aggressività nel recupero delle seconde palle. Devo dire che è andata bene e abbiamo conquistato tre punti importanti che ci fanno fare un bel balzo in avanti. Ancora, però, non siamo fuori pericolo e se vogliamo raggiungere il nostro obiettivo, dobbiamo continuare su questa strada, cercando di conquistare quanti più punti possibili e, soprattutto, cercando di dare continuità ai risultati positivi. Domenica andremo a far visita alla Leonzio che ha una classifica importante e lotta per un posto nei playoff. In settimana lavoreremo per preparare al meglio questa gara che sulla carta si presenta difficile. Noi, comunque, lavoreremo sodo per cercare un risultato positivo che ci avvicini al nostro obiettivo, pur consapevoli che ogni gara ha la sua storia, ogni gara ha difficoltà diverse e quella contro la Leonzio sarà certamente una partita difficilissima”.

