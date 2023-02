Monterosso. A Giuseppe Angelica la pergamena speciale al merito

Il 24 febbraio scorso si è celebrata a Roma la cerimonia di consegna del Leone D’oro per La Pace, il prestigioso e storico riconoscimento di grande importanza per la promozione della fratellanza e conferito agli ambasciatori della pace nel mondo. Nello specifico, nella giornata del 24 febbraio, all’interno della sala Zuccari del Senato della Repubblica, si è tenuta una conferenza internazionale sulla Pace nel Mondo e, per l’occasione, i fondatori del prestigioso riconoscimento, hanno deliberato di assegnare una pergamena, come riconoscimento speciale al merito, all’editore Giuseppe Angelica. Si tratta di un attestato al valore per la carriera dell’imprenditore siciliano che è stato fondatore di prestigiose emittenti televisive e che, con il suo operato, ha favorito la nascita di importanti progetti editoriali a livello nazionale ed internazionale. Già editore del Radio Corriere della Rai e patron per sette anni del Festival di Napoli (solo per citare due dei ruoli ricoperti), oggi, all’età di 82 anni, Giuseppe Angelica continua ad essere un riferimento nell’editoria grazie alla realizzazione di Ialmo.it, il portale dei Comuni di Sicilia, un progetto che punta a raccontare i territori con news quotidiane ma anche con una inedita collana di documentari storici-contemporanei che mettono in risalto le caratteristiche storico-culturali dei Comuni, ma anche quelle imprenditoriali raccontando il tessuto economico degli stessi. Inoltre Angelica è stato fondatore di Edizioni G.A., Casa Editrice che, nel corso degli anni, ha pubblicato decine di libri promuovendo autori emergenti ed affermati.

“Ricevere la Pergamena speciale al merito dalla fondazione che assegna il Leone d’Oro, uno dei massimi premi conferiti in Italia – ha commentato Giuseppe Angelica- è motivo di grande orgoglio. Nel corso della mia vita ho affrontato tante sfide importanti puntando a fare vera impresa nel campo dell’editoria e debbo dire che sono davvero soddisfatto dei risultati ottenuti. Il fatto che oggi la mia carriera venga riconosciuta con un attestato così importante è quindi per me motivo di grande soddisfazione”.

Salva