Liceo Musicale di Modica. Due studenti primeggiano a New York

Bryan Farese e Giovanni Corallo, due giovanissimi musicisti di Scicli e Santa Croce Camerina, hanno vinto il concorso internazionale promosso dal Carnegie Hall di New York. Entrambi si sono esibiti in veste di solisti: Farese alla chitarra e i Corallo al sassofono, primeggiando nelle loro categorie in quello che rappresenta un vero e proprio tempio della musica newyorkese, che ha visto tra gli altri, artisti del calibro di Whitney Houston, Billie Holiday, Andrea Bocelli e Luciano Pavarotti.

Il trampolino che li ha lanciati alla conquista della Grande Mela sono state le fasi nazionali del concorso “Crescendo international music competition”, tenutosi lo scorso mese di novembre a Padova, nella chiesa di Santa Caterina, luogo simbolo dove è sepolta la salma del grande violinista e compositore del 1700, Giuseppe Tartini.

I due giovani musicisti del Liceo Musicale di Modica hanno conquistato il primo posto, staccando il biglietto per la Carnegie Hall. Partecipazione e vittoria che hanno scatenato la gioia di concittadini e sindaci, orgogliosi dei due piccoli talenti: «Per Bryan Farese un vero successo e per noi una grande soddisfazione – afferma il sindaco di Scicli, Mario Marino – 17 anni ed è già un brillante musicista. I due successi, quello nazionale e quello internazionale, non possono che essere motivo di orgoglio per la nostra comunità. Confrontarsi con musicisti provenienti da tutto il mondo è un momento importante per la crescita artistica. Al ritorno dagli Stati Uniti lo incontreremo a palazzo di città».

«Abbiamo avuto il piacere di incontrare Giovanni Corallo, giovane e virtuoso compaesano con la passione per la musica, a palazzo di città – afferma il sindaco di Santa Croce Camerina, Peppe Dimartino –. Il giovane ci ha illustrato le prime tappe di una carriera ancora giovane ma molto promettente. Siamo orgogliosi del suo talento e del suo impegno».

Entrambi classe 2005, sono animati fin da piccoli da una grande passione per la musica. Bryan inizia lo studio della musica con chitarra classica all’età di 11 anni seguito dal maestro Paolo Sciacca, studi che continuerà frequentando il Liceo Musicale “Verga” di Modica, seguito alla chitarra dai maestri Rossella Di Gregorio, Davide Sciacca e Paolo Rizza. All’età di 12 anni inizia anche lo studio del Clarinetto sotto la guida del maestro Carmelo Magro, che lo seguirà anche durante gli anni al liceo musicale e lo porterà a suonare in un’orchestra sinfonica formata da musicisti provenienti da tutto il mondo. Giovanni, invece, rimane fedele ad un solo strumento: inizia lo studio del sassofono all’età di 10 anni con il maestro Giuseppe Zisa ed entra a far parte della banda cittadina “Associazione Risveglio Bandistico Kamarinense” e prosegue gli studi presso il liceo musicale “Giovanni Verga” di Modica con il maestro Giovanni Manganaro. Attualmente, fa parte dell’orchestra di fiati del liceo musicale e della “Gustav Holst Wind Simphony” entrambi dirette dal maestro Mirko Caruso.

