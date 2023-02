Perde ancora l’’Avimecc Volley Modica. Il sodalizio della Contea non riesce a reagire ed anche Casarano passa in quattro set al “PalaRizza”. Per i biancoazzurri è il quarto k0 consecutivo.

Avimecc Volley Modica 1

Leo Shoes Casarano 3

Parziali:20/25, 22/25, 30/28, 19/25

Arbitri: Giovanni Giorgianni di Messina e Walter Stancati di Brindisi

