Notte di terrore a Lentini: esplosione distrugge la BNL, banda in fuga col bottino

LENTINI, 02 Maggio 2026 – Un boato sordo, potentissimo, ha lacerato il silenzio della notte nel cuore del centro storico. Erano circa le 4 di stanotte quando una banda di professionisti ha preso d’assalto l’agenzia della BNL in piazza Beneventano, sventrando lo sportello automatico con una carica esplosiva.

La dinamica descrive un’operazione studiata nei minimi dettagli. I malviventi hanno utilizzato la tecnica della “marmotta” (l’inserimento di un congegno esplosivo nella fessura del bancomat) o un simile innesco ad alto potenziale. La deflagrazione non ha solo divelto lo sportello, ma ha causato ingenti danni ai locali interni dell’istituto di credito, proiettando detriti a diversi metri di distanza.

I residenti, svegliati di soprassalto, descrivono scene da guerriglia urbana: “Sembrava una bomba, la terra ha tremato. Poi abbiamo visto solo fumo e il buio,” racconta un abitante della zona.

Dopo l’esplosione, i criminali hanno agito con una rapidità fulminea, prelevando il denaro contante contenuto nei cassetti dello sportello prima che le forze dell’ordine potessero intervenire. Il bottino è ancora in corso di quantificazione, ma si preannuncia ingente. Subito dopo, la fuga a bordo di un’auto di grossa cilindrata, dileguatasi nelle vie limitrofe prima dell’arrivo delle pattuglie.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri, che hanno isolato l’area per consentire i rilievi tecnici. Gli inquirenti stanno ora setacciando i filmati delle telecamere di videosorveglianza della banca e i sistemi di sicurezza pubblica della zona per individuare il percorso di fuga e il numero esatto dei componenti del commando.

Resta da capire se si tratti della stessa “banda del bancomat” che ha già colpito in altre province siciliane o se sia un nuovo gruppo criminale che ha deciso di puntare dritto al cuore della città. La paura tra i cittadini è tanta, mentre si attende che le indagini portino al più presto a un volto e a un nome per gli autori di questo assalto spregiudicato.

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