Avvistato grosso maiale tra Modica e Ispica. Incrocio di razza

Nelle ultime settimane, subito dopo le abbondanti piogge, è stato più volte segnalato l’avvistamento di un “super maiale” in alcune contrade tra Modica ed Ispica.

In particolare nelle contrade confinanti tra Cava Martorina, Cava Salvia e Cava Lanzagallo.

Il “super maiale” sarebbe un incrocio tra cinghiale e maiale con lo scopo di ottenere un animale con masse muscolare notevoli (da allevamento).

Personalmente ho avuto modo di avvistare un esemplare di circa 150 kg.

Allertato dai forti muggiti e dallo scampanio forsennato di bovini in carica, ho corso nei campi ipotizzando la presenza di cani randagi ed ho avuto modo di assistere alla carica dei bovini avverso l’alieno quadrupede.

Tra ulivi e carrubi, tipologia rurale delle nostre campagne, è stato uno spettacolo assistere allo slalom di un nero animale rincorso da mucche imbizzarrite.

Niente ostacolava la corsa del nero supermaiale e dei bovini infuriati.

Sembrava di assistere ad una strana partita di rugby tra animali.

Per ben tre giorni ( le notti successive ) si sono verificate queste incursioni.

I bovini sopraccitati scorazzavano pericolosamente, e caricavano anche i cani aziendali ( normalmente accettati ).

Agli avventori nella raccolta di asparagi o di verdure selvatiche, nelle contrade sopracitate, massima attenzione e cautela.

Giovanni Antoci

