Interessante week end per le formazioni dell’Academy Modica

Fine settimana importante per le formazioni dell’Academy Modica, tutte le formazioni impegnate in campo hanno dato il massimo raccogliendo risultati importanti e assicurandosi punti pesanti per la classifica in una fase dove ogni singolo punto risulta essere fondamentale.

Per la categoria Under 17 è arrivata una vittoria importante in casa della Libertas Rari Nantes, la formazione guidata da mister Buccheri mette a segno tre reti e ne subisce solamente una con una prestazione maiuscola. Il primo gol arriva con il vantaggio casalingo firmato Spadaro, un tiro cross che confonde l’estremo difensore casalingo e lo trafigge con la palla che si insacca all’incrocio. Nella ripresa arriva il pareggio dei padroni di casa su calcio di punizione da posizione defilata, non impeccabile in questo caso Trovato che non si aspetta il pallone dritto in rete, lo tocca ma non riesce ad evitare il gol. Il raddoppio modicano arriva con una perfetta azione corale che si conclude con il gol di Marsilio, mentre il 3-1 finale è una perla di rara bellezza messa a segno da Cavallo. La formazione è attualmente al terzo posto con la RG che attende di giocare ancora una partita per tentare il controsorpasso.

Una nota di merito va alla sfida tra la formazione degli Under 14 allenata da Carmelo Giannone, in una sfida di vertice contro la Dream Soccer capolista con 39 punti e distante 8 lunghezze dai modicani. Il finale è di 1-1, nella gara giocata al Vincenzo Barone, con Radenza che riacciuffa il pareggio dopo il vantaggio ospite iniziale. Da annotare l’importante risultato contro una schiacciasassi di questo campionato ma anche la correttezza in campo e la voglia di assistere la direttrice di gara alla sua prima partita ufficiale. Diversi gli errori commessi a causa dell’inesperienza e dell’emozione, ma perfetta la gestione degli episodi da parte di tutti i protagonisti in campo, dai più grandi ai più piccoli, con il massimo rispetto per il calcio e la sua bellezza, tamponando errori che potevano portare vantaggi importanti da una parte e dall’altra.

Salva