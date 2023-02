Allagamenti Ispica: disponibili i fondi per pulizia del canale

L’ondata anomala di precipitazioni della scorsa settimana ha causato tantissimi danni alle colture della provincia di Ragusa. Particolarmente colpita la campagna ispicese nelle contrade Bufali, Margio, Catalano e presso i Pantani dove, in alcuni punti, il livello dell’acqua stagnante ha toccato i due metri. Indubbia responsabilità delle precipitazioni abbondanti ma non è da sottovalutare l’incuria così come la mancanza di una pulizia periodica del canale che attraversa questa particolare zona che per sua conformazione raccoglie le acque piovane dei territori modicano e rosolinese. ”Sono stato contattato da gran parte dei consiglieri di opposizione – commenta l’Onorevole Abbate – che chiedono un intervento urgente per evitare il ripetersi di queste situazioni che mettono in ginocchio l’agricoltura del territorio. E’ necessario un massiccio e completo intervento di pulizia degli argini e del canale lungo tutto il suo percorso da valle a monte senza trascurane un metro. Ad oggi la pulizia è stata effettuata sporadicamente e parzialmente, lasciando ampi tratti al loro destino. I risultati di questi interventi a singhiozzo sono venuti oggi a galla in occasione di qualche giorno di pioggia più intensa rispetto al normale. Una parte consistente di fondi, circa un milione di euro, è già stata stanziata ed pronta per essere spesa. Se occorrono altri fondi c’è a disposizione lo stanziamento da 20 milioni di euro che abbiamo voluto fortemente inserire nell’ultima finanziaria. Essi sono destinati ai consorzi di bonifica anche per manutenzioni ed interventi straordinari. Ritengo che lo stato di necessità che è seguito a questa ondata di maltempo abbia tutti i crismi dell’eccezionalità e della somma urgenza. Ringrazio i consiglieri di opposizione che si interessano del loro territorio e si fanno portavoce dei bisogni di chi sta rischiando la propria attività lavorativa”.

