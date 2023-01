Amministrative Ragusa. Sinistra Italiana sarà al tavolo col M5S

L’intenzione di Sinistra Italiana per le prossime elezioni amministrative di Ragusa è di partecipare alla costruzione di un’aggregazione civico-progressista e ambientalista che realizzi un’idea di città attenta ai diritti di tutte e tutti, specialmente i più fragili e meno fortunati, alla salvaguardia dell’ambiente e all’innovazione sostenibile.

“Non siamo interessati ad un generico “campo largo” con forze prive di una definita soggettività politica – il coordinatore provinciale Angelo Rinollo – ma vogliamo essere parte di un’aggregazione alternativa alle destre in ogni loro forma. Per questo accogliamo con favore l’invito del Movimento 5 Stelle e saremo presenti al tavolo di discussione proposto dall’On. Stefania Campo per portare il nostro contributo e le nostre idee”.

Salva