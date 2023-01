Per la Nasa è di un ragusano la “foto del giorno”

Per la Nasa è dell’astrofotografo ragusano Dario Giannobile la «foto del giorno». Lo scatto della «cometa di Neanderthal» pubblicato mercoledì scorso dall’AGI per gentile concessione, ha catturato la cometa Ztf sull’Etna innevato. L’agenzia spaziale statunitense sottolinea che la foto, scattata nella «fredda notte» del 23 gennaio scorso, coglie il colore verde turchese della chioma di cui sono responsabili l’aumento della luce solare e il vento solare.

Questo fine settimana la cometa attraversa i cieli tra la stella Polaris e il Grande Carro. Proviene dalla nube di Oort, ritenuta la «culla» delle comete. «Per quanto non sia stato difficile raggiungere la posizione da cui riprendere la cometa – ha spiegato all’Agi Giannobile, spesso premiato dalla Nasa per le sue foto – le condizioni atmosferiche erano sicuramente proibitive. Durante la notte la temperatura è scesa a -8 C a quota 2000 metri, una temperatura eccezionalmente fredda per la Sicilia. Il paesaggio era però mozzafiato: una distesa di neve morbida disturbata solamente da alcune impronte di volpe e di conigli. I rami degli alberi si piegavano al peso della neve ma, soprattutto, il cratere di Sud Est era totalmente innevato»

