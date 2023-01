Monterosso, traffico in tilt sulla SP62 per manto ghiacciato

Come volevasi dimostrare . A causa della nevicata di ieri sera e le temperature rigide sotto lo zero questa mattina buona parte del manto stradale della SP 62 che da Monterosso porta al bivio di Chiaramonte Gulfi era completamente ghiacciato.

Molti automobilisti che dovevano recarsi sul posto di lavoro , fin dalle 6,30/7,00, nel percorrere questa arteria si sono trovati in seria difficoltà anche se si marciava con prudenza. A causa poi di qualche autovettura , ma anche qualche autocarro, quasi fuori strada il traffico ha subito dei notevoli rallentamenti ( vedi foto) . È tutto questo perché non è stata posta alcuna segnaletica di pericolo e non è stato sparso con i mezzi attrezzati il sale sul manto stradale. Degli accorgimenti sicuramente da adottare in tempo per attenuare un po’ i disagi della viabilità invernale. Fortunatamente oggi è una bella giornata di sole e quindi è la natura stessa a sciogliere il ghiaccio e rendere sicura questa arteria. Sarebbe necessario che per le settimane successive si prestasse più attenzione da parte di chi di competenza ad intervenire in tempo e non lasciate gli automobilisti allo sbaraglio. Nelle foto alcuni momenti del traffico bloccato sulla SP 62 alle ore 8,15.

Salva