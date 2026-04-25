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Attualità | Scicli

Scicli. Il nuovo asilo di San Nicolò si presenta: doghe colorate e facciate con identità cromatiche diverse

L'immobile che ospitò l'Istituto Tecnico Agrario e l'ufficio del Giudice di Pace è bellissimo e irriconoscibile
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Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 25 aprile 2026 – Bello e irriconoscibile.
Sono state ultimate le facciate: i lavori dell’asilo comunale di San Nicolò sono davvero finiti. Doghe colorate e facciate con cromie diverse caratterizzano l’immobile che fino ai primi anni novanta ospitò l’Istituto tecnico Agrario diretto dal compianto preside Vannuzzo Sgarlata e che poi fu destinato a ufficio del Giudice di Pace.
Il nuovo asilo di San Nicolò ospiterà 72 bambini dagli 0 ai 2 anni e si sviluppa su una superficie di ben 1400 metri quadrati.
Il completamento dei lavori è stato salutato da una visita del sindaco e dell’assessore Enzo Giannone.
Nel frontespizio, oltre alle doghe colorate spiccano gli infissi rossi, nel fianco destro gli infissi color acqua marina, il verde domina il lato posteriore e il giallo il lato sinistro dell’edificio.

© Riproduzione riservata
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