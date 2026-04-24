Sicilia: Nino Minardo nominato Commissario Regionale di Forza Italia

ROMA, 24 Aprile 2026 – Svolta ai vertici siciliani degli azzurri. Il parlamentare nazionale modicano Nino Minardo è il nuovo Commissario Regionale di Forza Italia in Sicilia. La nomina, ufficializzata dai vertici nazionali del partito, segna un cambio di rotta significativo negli equilibri politici dell’isola.

Un ritorno alle origini con un ruolo chiave

Per Minardo si tratta di un incarico di altissima responsabilità in una fase cruciale per il centrodestra siciliano. Già Presidente della Commissione Difesa alla Camera, il deputato ibleo torna a ricoprire un ruolo di guida organizzativa e politica nel partito fondato da Silvio Berlusconi, con l’obiettivo di serrare i ranghi e rilanciare l’azione di Forza Italia su tutto il territorio regionale.

La nomina di Minardo arriva in un momento di intensa attività politica, tra la gestione dei rapporti interni alla coalizione di governo regionale e la preparazione delle prossime sfide elettorali. Tra le priorità del neo-commissario figurano:

• La riorganizzazione dei coordinamenti locali in tutte le nove province siciliane.

• Il dialogo con il Governo Schifani, per garantire stabilità e incisività all’azione amministrativa.

• L’apertura a nuove adesioni, consolidando il ruolo di Forza Italia come perno moderato del centrodestra.

La scelta di un esponente di spicco dell’area iblea come Minardo sottolinea la centralità della Sicilia sud-orientale nelle dinamiche politiche regionali. “Metterò tutto il mio impegno per ascoltare le istanze che arrivano dai territori e per dare voce ai siciliani,” sono state le prime parole del parlamentare dopo l’annuncio.

La notizia è stata accolta con grande entusiasmo negli ambienti politici modicani e della provincia di Ragusa, dove Minardo vanta un consolidato radicamento elettorale. Nei prossimi giorni sono attesi i primi incontri ufficiali con i quadri dirigenti per tracciare la nuova “road map” azzurra in Sicilia.

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