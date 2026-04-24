  • 24 Aprile 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 24 Aprile 2026 -
Cronaca | Modica | News in primo piano

Modica, incidente all’intersezione per Passogatta: giovane sbalza dalla Vespa, tragedia sfiorata

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 24 Aprile 2026 – Un grave incidente autonomo si è verificato stasera, intorno alle 20, all’intersezione tra Via Modica-Noto e l’innesto per Via Passogatta. Un minorenne, alla guida di una Vespa 50 e proveniente dalla frazione di Frigintini, è rimasto ferito dopo aver perso il controllo del mezzo.
Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava imboccando l’intersezione quando, a causa di una notevole quantità di pietrisco presente sulla carreggiata, il veicolo ha perso aderenza. Lo scooter è scivolato via, sbalzando il conducente contro il muro che delimita la sede stradale.
Quella che poteva trasformarsi in una tragedia si è conclusa con un miracoloso attutimento dell’impatto. A salvare la vita al minore sono stati due fattori determinanti: l’uso corretto del casco protettivo e la fitta vegetazione presente ai margini della strada, che ha fatto da “cuscinetto” prima della collisione con la struttura muraria.
I primi passanti e soccorritori giunti sul posto hanno vissuto momenti di forte apprensione: il giovane, infatti, inizialmente non rispondeva agli stimoli, facendo temere il peggio. Immediata la chiamata ai soccorsi.
Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure sul luogo dell’incidente prima di disporre il trasferimento d’urgenza del ferito presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “Maggiore Nino Baglieri” di Modica per gli accertamenti e le cure del caso.

© Riproduzione riservata
598139

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube