Modica, incidente all’intersezione per Passogatta: giovane sbalza dalla Vespa, tragedia sfiorata

MODICA, 24 Aprile 2026 – Un grave incidente autonomo si è verificato stasera, intorno alle 20, all’intersezione tra Via Modica-Noto e l’innesto per Via Passogatta. Un minorenne, alla guida di una Vespa 50 e proveniente dalla frazione di Frigintini, è rimasto ferito dopo aver perso il controllo del mezzo.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava imboccando l’intersezione quando, a causa di una notevole quantità di pietrisco presente sulla carreggiata, il veicolo ha perso aderenza. Lo scooter è scivolato via, sbalzando il conducente contro il muro che delimita la sede stradale.

Quella che poteva trasformarsi in una tragedia si è conclusa con un miracoloso attutimento dell’impatto. A salvare la vita al minore sono stati due fattori determinanti: l’uso corretto del casco protettivo e la fitta vegetazione presente ai margini della strada, che ha fatto da “cuscinetto” prima della collisione con la struttura muraria.

I primi passanti e soccorritori giunti sul posto hanno vissuto momenti di forte apprensione: il giovane, infatti, inizialmente non rispondeva agli stimoli, facendo temere il peggio. Immediata la chiamata ai soccorsi.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure sul luogo dell’incidente prima di disporre il trasferimento d’urgenza del ferito presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “Maggiore Nino Baglieri” di Modica per gli accertamenti e le cure del caso.

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