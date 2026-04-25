Chiaramonte Gulfi premiata per la Protezione Civile: al Comune conferita la “Menzione Speciale Resilienza”

Misterbianco, 25 aprile 2026 – Ieri a Misterbianco presso il centro fieristico “ Sicilia Fiera” si è svolta la terza edizione della Maratona dei Sindaci virtuosi in Protezione Civile .

Un riconoscimento importante è’ stato assegnato al Comune di Chiaramonte Gulfi sul fronte della sicurezza e della prevenzione. Alla città è stata infatti conferita la “Menzione Speciale Resilienza”, assegnata per l’efficienza e l’organizzazione della struttura comunale di Protezione Civile.

Tre i punti che hanno portato al riconoscimento: la migliore organizzazione della struttura comunale di Protezione Civile, la presenza di un piano di protezione civile aggiornato e l’organizzazione di azioni di prevenzione con l’uso ottimale dei mezzi a disposizione.

Il sindaco Angelo Cutello ha voluto condividere il risultato con tutti i protagonisti del sistema locale di Protezione Civile: “Questa menzione la voglio condividere in primis col Gruppo Alfa di Chiaramonte Gulfi, con l’Ufficio Tecnico, col Generale Vasta, col Comandante della Polizia Locale e con tutti i componenti del COC. Grazie a tutti”. Il premio certifica il lavoro svolto negli ultimi anni per rafforzare la capacità di risposta alle emergenze e la cultura della prevenzione sul territorio. Un risultato che conferma l’importanza della collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e volontariato per garantire sicurezza ai cittadini.

Nella foto il sindaco ed il gruppo del sistema locale di Protezione Civile.

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