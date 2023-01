Confcooperative Ragusa. Nuovi progetti di servizio civile

“Un’importante opportunità per i nostri giovani. Che avranno così la possibilità di dedicare un anno della propria vita al servizio della comunità oltre a sperimentare dinamiche e prospettive del mondo del lavoro. E’, insomma, uno speciale modo di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani anche al fine di definire quelle occasioni occupazionali che risulteranno utili in vista di esperienze future”. E’ il presidente territoriale Confcooperative Ragusa, Gianni Gulino, ad affermarlo a proposito dei progetti di servizio civile che l’organizzazione di categoria ha predisposto e che risultano essere in fase di scadenza per quanto riguarda la definizione dell’istanza di partecipazione. In particolare, c’è tempo fino alle 14 del 10 febbraio per presentare la candidatura per uno dei 2.239 posti disponibili per il servizio civile nei 172 progetti presentati dalle cooperative aderenti a Confcooperative. Gli aspiranti operatori volontari (tra i 18 anni compiuti e i 28 anni non superati) devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (Dol) raggiungibile tramite Pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale candidarsi.

Ciascun giovane, a pena di esclusione dalla procedura, può presentare una sola domanda di partecipazione al bando e per un solo progetto tra quelli indicati nei cinque allegati. Per quanto riguarda la provincia di Ragusa, questi i posti disponibili: 3 volontari nella sede territoriale di Ragusa di Confcooperative per altrettanti progetti (Il nostro ambiente bene comune; Legalità per il bene comune; Costruisci il tuo futuro); 2 volontari nel progetto “Radici di memoria” presso D&D servizi alle famiglie; 2 volontari nel progetto “Radici di memoria” presso Horus Scs; 2 nel progetto “20 di partecipazione” presso Aksara Scs, 2 nel progetto “20 di partecipazione” presso Arcobaleno friend Scs e 3 nel progetto “Frange mobili” presso Nostra Signora di Gulfi Scs. “Ai giovani selezionati che saranno poi avviati al servizio civile – dice Giusi Cavallo, referente del servizio civile per la sede territoriale Confcooperative di Ragusa – è riconosciuto un assegno mensile di 444,30 euro. Tutti i progetti di Confcooperative prevedono la misura “aggiuntiva” del tutoraggio: un percorso (da 1 a 3 mesi) di “accompagnamento” nel mondo del lavoro dove il tutor preposto illustrerà i canali di accesso al mondo del lavoro e mostrerà al giovane volontario come compilare correttamente un curriculum vitae evidenziando skills, esperienze e titoli”. Nella sezione “Per gli operatori volontari” del sito politichegiovanili.gov.it sono consultabili sia il bando che tutte le informazioni utili alla presentazione della domanda. È inoltre disponibile il sito dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it strumento di orientamento tra le tante informazioni e di aiuto nella scelta da compiere. Infine, su www.serviziocivile.coop sarà possibile trovare tutte le opportunità offerte da Confcooperative.

