Modica, deceduto l’imprenditore Piero Minardo

E’ deceduto l’imprenditore modicano Piero Minardo. Gestiva con la moglie la “Trattoria L’Arco”, in Piazza Corrado Rizzone, dove, tra l’altro, da anni, consumano il vitto le forze di polizia in servizio presso il Porto di Pozzallo, che trovavano di loro gusto i piatti della cucina tipica locale. Piero Minardo era molto conosciuto e stimato in città. Era stato dipendente Azasi, dove aveva svolto il compito di autista del presidente dell’ente regionale (all’epoca era Salvo Nicolosi), ma fu anche autista “volontario” dell’on. Nino Avola. Una volta in pensione, aveva deciso di rilevare la trattoria del centro cittadino “Ringo”, per assecondare la passione per la cucina della moglie Grazia, e ne aveva cambiato la denominazione.

Alla famiglia la condoglianze di Radiortm.

