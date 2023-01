Modica. Incontro sulle “Beatitudini” alla Madonna delle Lacrime

Giovedì 19 gennaio , alle ore 20.00, nella Chiesa della Madonnina delle lacrime di Modica si terrà il terzo incontro di formazione sul tema la “Magna charta” dell’evangelizzazione, che si svolge nell’ambito del percorso programmato dalla parrocchia con la collaborazione del Gruppo del Rinnovamento nello Spirito.

Attraverso l’esegesi del brano biblico di Mt 5,1-12 sulle beatitudini, Domenico Pisana, docente di Teologia morale, metterà in luce come essere cristiani non è solo una esperienza mistica, ma un cammino che impegna i credenti a incarnarsi nella storia e ad assumerla come Gesù, per orientarla verso le prospettive del vangelo; insomma un programma di vita in cui Gesù misura, purifica, fortifica, mette alla prova e rende sempre più viva la fede dei credenti, dando le linee maestre dei comportamenti e dei sentimenti connotativi dei cristiani.

Salva