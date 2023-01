La Conferenza dei sindaci iblei incontra il commissario ASP

Presenti per il Comune di Ragusa il sindaco Peppe Cassì, gli assessori Luigi Rabito e Giovanni Iacono, il presidente del Consiglio comunale Fabrizio Ilardo, stamane a Palazzo di Città la Conferenza dei sindaci iblei ha incontrato il neocommissario Asp, Fabrizio Russo, e il direttore sanitario, Raffaele Elia.

“A pochi giorni dall’insediamento del nuovo commissario – dichiara il sindaco Peppe Cassì – registriamo la sua piena disponibilità all’ascolto e al confronto, destinata a proseguire e ad ampliarsi: è stato infatti concordato un più ampio coinvolgimento dei sindaci, anche tramite i Distretti sanitari, nella gestione delle tematiche mediche, in conformità peraltro con quanto previsto dalle attuali normative di riferimento.

Il commissario ha assicurato i sindaci su una “cooperazione consapevole” basata sull’analisi, dati alla mano, di una reportistica periodica che si è impegnato a condividere.

In particolare, si è evidenziata la necessità di trovare soluzione a due criticità di carattere generale: i tempi delle liste d’attesa e la gestione delle emergenze, da cui dipende a volte la stessa sopravvivenza del paziente.

Il commissario ha anche annunciato l’avvio di una stagione di concorsi per contrastare la carenza di organico che è alla base di molti dei problemi attuali della struttura.

Si è discusso altresì del ruolo fondamentale dei medici di base, anello di congiunzione fondamentale con i pazienti e figura di riferimento per le famiglie.

Il tavolo si è aggiornato al 16 febbraio per una prima verifica e un aggiornamento sui temi posti”.

