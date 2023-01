Scarso approvvigionamento di farmaci: l’On. Abbate scrive all’Assessore alla Sanità

L’Onorevole Ignazio Abbate, sollecitato in qualità di Presidente della Commissione Affari Istituzionali da Federfarma, ha scritto oggi all’Assessore Regionale alla Salute per sottoporre alla sua attenzione una problematica che è sorta negli ultimi mesi, ovvero la carenza di farmaci a disposizione dei cittadini. La mancanza di materie prime per il confezionamento delle medicine (dalla plastica per i blister al vetro per le fiale) sommandosi alla difficoltà degli approvvigionamenti dovuta al conflitto ucraino e all’aumento dei costi di trasporto, hanno determinato la carenza di tantissimi tipi di farmaci sugli scaffali delle farmacie. L’Aifa ha stilato una lista di circa 3000 farmaci al momento “carenti”, 300 di questi sono privi di equivalenti quindi inseriti nella lista dei prodotti importabili su richiesta delle strutture sanitarie, 30 sono addirittura non sostituibili da altri farmaci alternativi. Ai fattori contingenti (aumenti di costi legati alla situazione internazionale, picco di domanda per i farmaci “stagionali”, polarizzazione su poche molecole delle scelte terapeutiche proposte dai prescrittori per le malattie di stagione, coda delle difficoltà produttive legate alla pandemia da Covid) la Sicilia abbina le difficoltà e l’isolamento atavico che rendono la problematica ancora più pressante nella nostra Isola. Inoltre negli ultimi giorni si assiste al cosiddetto fenomeno della carenza di rimbalzo, ovvero le notizie incontrollate che spingono alla corsa al farmaco anche quando non necessario. Questo svuota ancora più gli scaffali e rende maggiormente preoccupante la situazione. “Ho ritenuto urgente richiedere un intervento dell’Assessore per scongiurare allarmismi e andare a rimediare laddove si ravvedano criticità reali che possano mettere a rischio la salute pubblica”.

