Servizio civile, venerdì il webinar dell’Atos

A grandi passi le onlus che gestiscono il Servizio civile universale si avviano a consumare tutti i passaggi necessari in vista della scadenza del 10 febbraio prossimo e dell’avvio dei progetti. Venerdì 20 gennaio, alle 16, è in programma un incontro informativo per gli aspiranti volontari del Servizio civile a cura dell’Atos. Per partecipare alla riunione virtuale, che sarà tenuta dal coordinatore Scu Atos Antonio Annino, bisognerà inviare un messaggio su whatsapp al numero 3347514090 con il seguente testo: “Partecipazione webinar servizio civile del 20/01/2023”, accompagnato da nome, cognome e mail.

Mezz’ora prima dell’orario previsto, gli iscritti riceveranno, sempre su whatsapp, il link per collegarsi all’aula virtuale. Verranno prese in considerazione le adesioni ricevute entro le 12 dello stesso giorno.

Tra i progetti presentati dall’Atos spicca quello relativo all’attività di tutoraggio scolastico , dal titolo “Elevarsi”, che sarà gestito in cinque sedi. Due a Pozzallo, due a Scicli e una ad Ispica con l’utilizzo complessivo di 30 unità.

L’iniziativa si propone di “intervenire positivamente sul benessere psicofisico degli alunni in tutte le sue componenti, acquisendo, elaborando, affrontando e migliorando le difficoltà e le problematiche emergenti per alunni, insegnanti e genitori. Con questo progetto – spiegano gli organizzatori – si vuole dunque arricchire il contesto di vita dei ragazzi, intervenendo durante le diverse fasi dell’anno scolastico negli ambiti propri dell’educazione scolastica, della convivenza e dello sviluppo di comunità”.

Nel settore d’intervento del progetto sono previsti anche “l’educazione e la promozione culturale, paesaggistica ed ambientale, del turismo sostenibile e sociale, dello sport”. Saranno interessati gli Istituti comprensivi di Pozzallo “Antonio Amore” di Viale Papa XXIII, che impiegherà sei unità, “G. Rogasi” di Corso Vittorio Veneto, che ne utilizzerà otto; di Scicli “Elio Vittorini” di Via Salvador Allende, in cui ne opereranno sei unità, e “Don Lorenzo Milani” di Via Biancospino sempre con sei. Altre quattro unità saranno inoltre impegnate ad Ispica nell’Istituto “Padre Pio da Pietralcina” con ente di accoglienza il Centro di servizio per il volontariato etneo (Csve).

Salva