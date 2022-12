Consiglio Comunale di Modica approva Piano Triennale OO.PP.

Si è tenuto ieri il Consiglio comunale a Modica a seguito della seduta del 22 dicembre rinviata per mancanza del numero legale. Quattro i punti all’ordine del giorno, oltre all’attività ispettiva dei Consiglieri, rinviata su richiesta del Consigliere Cavallino. A inizio di seduta in cui erano presenti dodici consiglieri, il Consigliere Agosta ha chiesto una sospensione di due minuti per alcuni chiarimenti riguardo all’ordine del giorno. Al rientro in aula il Consigliere Floridia ha chiesto l’anticipazione del secondo punto riguardante l’approvazione del programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2022-2024. Poi trattato come secondo punto per l’assenza momentanea della posizione organizzativa. Perciò è stato trattato il terzo punto riguardante l’individuazione dei prodotti tipici locali ai fini dell’applicazione dell’art. 37 della L.R.19/2020 per il quale ha esposto l’argomento, la Posizione Organizzativa del Settore. Sull’argomento è intervento il Consigliere Belluardo che ha espresso favorevolmente la dichiarazione di voto, perché ha detto, ritengo sia necessario promuovere i prodotti tipici al fine di consentire l’insediamento di nuovi locali nelle zone agricole.

Il Punto è stato approvato con nove voti favorevoli e tre astenuti. Dopo si è passato al punto riguardante la proposta di deliberazione del programma Triennale delle Opere Pubbliche per il quale ha relazionato la Posizione Organizzativa che ha anche precisato che la delibera ha avuto il parere favorevole da parte della seconda Commissione e dei Revisori dei Conti. Subito dopo ha chiesto di intervenire il Consigliere Medica che ha chiesto alcuni chiarimenti riguardo le opere previste per l’anno 2022 se rientrano nell’anno successivo. Inoltre ha chiesto di capire come mail l’intervento di messa in sicurezza del ponte di via Occhipinti non è stato inserito nel piano, come anche l’aggrottato del Quartiere Milano-Palermo e l’impianto di depurazione. Il Consigliere Belluardo, nella qualità di Presidente della Commissione ,ha chiarito che il programma triennale è stato approfondito in commissione e che molti dei progetti sono già stati finanziati e decretati, “per questo non possiamo che essere orgogliosi di quanto fatto, perché ci sarà una svolta storica per la Città”. Parecchie opere son in itinere dall’efficientemente energetico per tutti gli istituti scolastici alla messa in sicurezza dal rischio idrogeologico, dal campo sportivo Pietro Scollo di Contrada Caitina, che sarà rimodernato per farlo diventare una cittadella polifunzionale per diverse attività sportive, al Palascherma. La Consigliera Floridia si associa come capogruppo a quanto detto da Belluardo. “Siamo veramente orgogliosi di questo piano per l’importanza dei progetti in esso contenuti”. Il Consigliere Ruffino è intervenuto sul progetto finanziato con i fondi del PNRR per i lavori già iniziati per eliminare le infiltrazioni nel Palazzo dell’Istituto Liceo Classico, facendo appello ai colleghi consiglieri di votare tutti quanti favorevolmente la delibera. Il Consigliere Spadaro nel suo intervento ha chiesto di sapere come mai Villa Cascino è stata inserita nella prima annualità e del progetto di allargamento di via Boccone del Povero, mentre per quanto riguardail polisportivo “Pietro Scollo” ha fatto notare che è inserito nel piano due volte con somme diverse chiedendo chiarimenti in merito. Alla fine del dibattito il Presidente del Consiglio ha messo ai voti il punto che è stato approvato con undici voti favorevoli e uno astenuto cosi come anche l’immediata esecutività. Per l’altro punto concernente lo sviluppo del sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario (ERTMS) per il quale è stato chiesto il rilascio del parere di competenza per le opere da realizzare in territorio comunale non conformi ai piani urbanistici e edilizi, ha esposto in merito la posizione organizzativa chiarendo la necessità di approvare la deliberazione entro i termini previsti. L’atto è stato messo ai voti e approvato all’unanimità dei presenti. Per quanto riguarda invece l’ultimo punto in programma, relativo alle modifiche del regolamento edilizio tipo, è stato deciso di rinviare l’argomento alla prossima seduta fissata per il 28 dicembre alle 19.

Salva