Comune di Giarratana. Fondo FES finalmente esecutivo

Ripartite al Comune di Giarratana, al termine dei lavori della delegazione trattante, le somme del Fondo Efficienza Servizi anno 2022.

Questo consentirà, nei prossimi giorni, di avviare le procedure di liquidazione e pagamento delle indennità previste dagli Istituti secondo le previsioni del CCNL e de Contratto decentrato dell’Ente.

La FP CGIL, ha avanzato la proposta, accolta dalla parte pubblica, di procedere, per il prossimo anno, alla ripartizione provvisoria entro aprile e liquidare e pagare le indennità del FES nei limiti dei dodicesimi.

Nell’occasione, è stata affrontata, la questione dell’integrazione oraria al Personale ex contrattista; il confronto è stato utile, sia alla parte sindacale che all’Amministrazione per chiarire la tempistica con cui si procederà alla conferma delle ore strutturali al Personale part-time, che purtroppo non è ancora avvenuta.

“Finalmente, è il caso di dire, le nostre istanze registrano, commenta Nunzio Fernandez, segretario generale della FP CGIL di Ragusa, un risultato positivo, non solo un impegno del Sindaco e dell’esecutivo, ma è stata espressa in sede di delegazione trattante la volontà dell’Amministrazione di procedere, entro il mese di aprile 2023 ad una ricognizione delle quote di assunzioni, per poi procedere all’integrazione strutturale a 24 ore di tutto il Personale Part-time dell’Ente, che dovrebbe avvenire già da maggio 2023.

Abbiamo apprezzato la chiarezza nell’esposizione del provvedimento, che l’Amministrazione intende promuovere già dai prossimi mesi, abbiamo anche ribadito la nostra ferma convinzione che tale provvedimento deve necessariamente rappresentare l’inizio di un processo teso al raggiungimento dell’obiettivo della stabilizzazione in full-time, che potrà essere sostenuto, in termini di risorse, dai pensionamenti, questo naturale processo, garantendo nel tempo una riduzione del carico lavorativo dei dipendenti in servizio.”

