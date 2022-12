Ragusa. Da domani visitabile il presepe vivente a Cava Gonfalone

Prende il via il presepe vivente nello scenario, unico, delle latomie di Cava Gonfalone a Ragusa. Sarà la ricostruzione di un ottocentesco paese siciliano che, immerso nella notte, si accenderà con decine di figuranti e di animali domestici.

Questi i giorni e gli orari in cui sarà possibile visitarlo: 25, 26, 30 dicembre e 6 gennaio, dalle 18.00 alle 22.00. Ingresso da via Vittorio Emanuele Orlando (zona “Marsala”) con ticket a 2,50€; ingresso gratuito per i bambini sotto i 6 anni.

