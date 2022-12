Modica, scontrino sospeso al Teatro Garibaldi

Per coloro che ieri sera sedevano in platea o nei palchi del Teatro Garibaldi, si sono trovati ad essere risucchiati in un mondo dove la parola chiave è stata la solidarietà!

Sono ormai anni che Lo Scontrino sospeso si dedica alla solidarietà portando avanti diversi progetti di sostegno socio-culturale, una solidarietà a 360° che include ogni tipo di richiesta, come da promessa storica fatta nel 2020 quando, come a siglare un patto, l’ideatrice affermò: Saremo presenti nelle vostre esigenze, fino a che l’ultima famiglia non avrà più bisogno di noi.

Numerosi ed instancabili, difatti, sono stati gli interventi de Lo Scontrino Sospeso, coadiuvato dal Movimento difesa del Cittadino a livello Nazionale, braccio destro di ogni iniziativa la Vice Presidente Nazionale Enrichetta Guerrieri, un connubio fra la stessa e l’ideatrice Alessia Sudano a dir poco infallibile.La loro determinazione è impeccabile quando si tratta di “tendere la mano”.

Negli ultimi anni, il progetto ha fatto grandi passi e siamo arrivati a realizzare interventi di grande importanza: dal segno alimentare e farmaceutico, all’acquisto del materiale scolastico, al sostegno e affiancamento delle famiglie con bambini affetti da gravi patologie, il tutto con la massima disponibilità dei nostri partner presenti sul territorio, con le nostre casse, e con il fondamentale aiuto dei nostri donatori, a cui va tutta la nostra gratitudine.

Ogni anno, nel periodo Natalizio Lo Scontrino sospeso, si è adoperato per promuovere iniziative volte ad aiutare le famiglie più bisognose e le stesse associazioni ricadenti sul territorio, creando eventi volti ad alleggerire il momento storico che sta mettendo un po’ tutti in seria difficoltà.

Per questo Natale, grazie all’intervento del Gruppo Coop di Radenza e della compagnia Teatrale Sipario Blu, con “Minchia Signor Tenente” si porterà in scena la solidarietà accompagnata da un sorriso.La serata del 22 dicembre 2022 ha già fatto, grazie all’acquisto del biglietto, la sua prima opera bella.Abbiamo aiutato Giuseppe Galfo.

Ultimo, ma non per ordine di importanza tra gli Sponsor, Bruno Euronics che con il benestare della sede di Catania, ha voluto fortemente essere parte integrante della serata, decidendo di volere festeggiare i 25 anni di consolidata presenza sul territorio di Modica, con e per lo Scontrino Sospeso, battezzando come madrina di questo patto solidale Alessia Sudano.

Tutto lo staff, ha devoluto la propria presenza in solidarietà e presenti in pompa magna alla prima del 22 Dicembre, omaggeranno quanti partecipi di questa gara solidale, di un buono di pari importo del biglietto acquistato da scontare su un acquisto presso il loro punto vendita.

La forza e la vicinanza imprenditoriale del territorio per il progetto de Lo scontrino sospeso, la dicono lunga sulla seria organizzazione, sul grande impiego di passione ed energia della Sudano e della Guerrieri, che ormai da 3 anni possono considerarsi un vero riferimento di ascolto ed aiuto concreto in tutta la provincia e anche oltre.

Riteniamo – conclude Alessia Sudano – che il mezzo teatrale possa essere molto utile per informare sui tanti problemi sociali e, soprattutto, per sostenere fattivamente i più bisognosi. Crediamo molto nello scambio delle esperienze e, in quest’ottica, ci piace mettere a disposizione il nostro progetto per sensibilizzare il pubblico e per raccogliere i fondi.

E mail scontrinosospesomdcmodica@gmail.com, cell.. 3271556658

