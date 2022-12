Riflessioni davanti al Presepe … di Domenico Pisana

Uno degli annunci più lieti di fronte al quale la vita di ogni uomo si trova lungo il suo cammino, è sicuramente quello dell’amore di Dio. “Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama”: sono queste le parole con cui l’angelo porta il lieto annuncio ai pastori che si trovavano davanti alla grotta di Betlem. Questo annuncio, Dio lo fa risuonare in ogni tempo nel quale si fa memoria del Natale.

Accogliere e capire che Dio ama l’uomo sembrerebbe una cosa semplice; in realtà ci accorgiamo che non è così, constatiamo come il tempo, le situazioni, le sofferenze, i conflitti, i contrasti, le divisioni, l’egoismo e le guerre di ogni tipo, l’orgoglio e la superbia spesso induriscono il cuore e la mente, al punto che il profeta Isaia ci ricorda :

“La tua nuca è una sbarra di ferro e la tua fronte è di bronzo” (Is 48,4).

Noi siamo spesso quella sbarra di ferro che deve essere piegata. Il problema è come piegarla!

Quando il ferro si batte a freddo, o si spezza ma non si piega affatto; bisogna prima riscaldarlo al fuoco, bisogna intenerirlo.

Il Natale è la possibilità che l’uomo ha di riscaldarsi al fuoco dell’amore di Dio. Dopo si sopporteranno anche i colpi di martello senza irrigidirsi, perché si può sopportare solo quando ci sente veramente amati. A volte l’uomo pensa: ma io sono degno dell’amore di Dio? Come può amarmi Dio se non riesco a mettere in pratica quello che lui mi insegna, se sono così fragile e debole, se cado sempre nello stesso errore, se non sono coerente con la sua Parola? Come posso essere degno dell’amore di Dio? E Dio ti risponde:

Io non ti amo perché tu sei bravo, perché non pecchi, sei senza errore, perché non sbagli. Io ti amo perché senza il mio Amore tu non vivi, tu non sei nessuno, tu smarrisci il senso della tua esistenza.

Con il Natale, Dio continua a dire agli uomini, alle donne, ai giovani:

“ Su, venite e discutiamo. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana” (Isaia, 1,18)

Ecco, il nostro peccato non fa smettere a Dio di amarci, perché Lui attende la nostra adesione a lui e la conversione del cuore. L’amore di Dio non è un semplice sentimento, una emozione; non si misura dagli umori, dalle condizioni interiori: sto bene e sono contento, Dio mi ama; sto male, le cose non vanno bene, vuol dire che Dio non mi ama. Non è assolutamente questo l’atteggiamento giusto per poter sperimentare che Dio ci ama.

L’amore di Dio è una professione di fede, è un atto di fiducia, è credere che quello che Dio promette lo fa realmente; se tu non senti l’amore di Dio è perché forse credi poco che Dio possa fare veramente quello che dice; forse tu pensi che quel bambinello del Presepe è chiacchiera, fiaba, racconto edificante. Solo chi comprende nella sua essenza e verità che Dio ha scelto la strada dell’incarnazione per entrare nella storia, capirà che Egli si è donato per amare e dare la vita.

Buon Natale a tutti.

