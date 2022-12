Ragusa. Percettori Rdc impiegati in progetti di Polizia Municipale

“Continua l’impegno per dare dignità e concretezza al Reddito di Cittadinanza affinché sia funzionale al benessere sia di chi lo riceve, sia della comunità.

Dopo i progetti dedicati alla manutenzione del verde pubblico, alla pulizia delle caditoie e dei cigli stradali e a supporto della Protezione Civile, la Polizia Municipale di Ragusa ha attivato altre 3 iniziative coinvolgendo i beneficiari del RdC.

La prima consiste in attività di vigilanza e assistenza ai bambini nei pressi delle scuole; la seconda in attività di installazione e manutenzione della segnaletica stradale; la terza nella rimozione dei piccoli manifesti impropriamente affissi su muri o pali della pubblica illuminazione, monitorando il decoro dello spazio urbano.

In totale, per 30 mesi e con rotazioni trimestrali, saranno 230 i percettori impiegati in attività a servizio della città. Un quarto progetto, sempre curato dalla Polizia Municipale, sarà attivato nel 2023”.

