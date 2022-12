Selezioni personale Asp Ragusa. Il commissario va in Procura

Nei prossimi giorni il commissario straordinario dell’ASP di Ragusa, Gaetano Sirna, si recherà presso la Procura della Repubblica per consegnare al Procuratore una relazione concernente le procedure relative alle selezioni pubbliche per l’assunzione di personale amministrativo, che in queste ore sono state al centro di ricostruzioni giornalistiche. L’ASP di Ragusa ritiene che dalle procedure attivate non derivi alcuna condotta penalmente rilevante, tuttavia, in ossequio ai principi di correttezza e trasparenza, e a tutela della propria immagine, attiverà ogni passaggio necessario all’accertamento puntuale dei fatti.

Salva