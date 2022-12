Le caratteristiche della famosa ruota della fortuna Crazy Time

L’intrattenimento online è un mondo in continua espansione e i giochi da casinò sono quelli più ricercati dagli utenti appassionati del gaming. Una nuova forma di gioco online interessante e coinvolgente, sbarcata nelle piattaforme casinò è il live streaming, ovvero si gioca con croupier dal vivo tramite collegamento streaming. Gli sviluppatori di giochi non sono mai a riposo e questa specialità live si è estesa a tutti i giochi online.

Attualmente al vertice di questa tipologia di giochi troviamo la ruota della fortuna Crazy Time sviluppata da Evolution Gaming, che vanta successi dopo successi. Non è stata da meno quest’ultima uscita pubblicizzata come “il gioco più folle e divertente di sempre”, e in effetti è un game show che ha stupito e appassionato tutti e tutte da subito.

Crazy Time Live esteticamente non è distante da tutte le tipologie di ruota della fortuna che conosciamo, ma qui siamo comodamente connessi da qualsiasi luogo con un croupier dal vivo che farà girare la ruota composta da svariate sezioni di vincita. Ma sono tante le innovazioni che hanno reso questa ruota della fortuna unica nel suo genere tra ampie varietà di azioni, turni e giochi bonus.

Ci è voluto più di un anno per la realizzazione di questo game show che ha portato ad offrire ai giocatori un mix coinvolgente tramite quattro round bonus differenti tra loro. Il gioco inizia con la classica puntata prima del giro, questa durerà il tempo necessario per permettere a tutti i giocatori di decidere dove secondo loro si fermerà la ruota, dopo di che il presentatore gira la ruota, ma a differenza delle altre tipologie di ruote della fortuna, in Crazy Time il presentatore fa girare, oltre alla ruota principale, anche una slot composta da due rulli e una linea posizionata sopra che moltiplicherà le vincite dei giocatori qualora la combinazione andasse a segno.

Un’altra specialità di Crazy Time sono i round bonus ovvero Pachinko, Cash Hunt, Coin Flip e Crazy Time. A queste funzioni speciali si accede facendo la puntata iniziale sulle caselle che ne raffigurano il nome e se la ruota si ferma sulla casella scelta si passa al gioco bonus. Cash Hunt simula il tiro a segno e qui si punta verso bersagli che contengono moltiplicatori della propria puntata. In Pachinko invece viene lanciata una palla verso dei moltiplicatori posizionati in basso sullo schermo e in base a dove si fermerà si otterrà il bonus.

Questi due giochi bonus si possono trovare su due sezioni a testa della ruota; invece, il round Coin Flip è quello più facile da incontrare dato che copre quattro sezioni è consiste nel gioco testa o croce, infatti quando inizia il bonus viene lanciata una moneta con due moltiplicatori. Infine, la funzione bonus che ha il nome del gioco, Crazy Time, la troviamo solo su una sezione della ruota e se si ottiene darà vita ad un’altra ruota con moltiplicatori dai colori diversi tra i quali scegliere e sperare che la fortuna faccia fermare la seconda ruota sul colore scelto.

