Modica. “No al cibo sintetico”

I consiglieri comunali di Modica; Giovanni Alecci, Giorgio Civello e Angelo Spadaro, hanno presentato una mozione a sostegno delle iniziative della Coldiretti contro la produzione, la promozione e l’utilizzo del cibo sintetico.

Il cibo sintetico è prodotto in laboratorio, non salvaguarda l’ambiente perché comporta un maggior consumo di acqua ed energia rispetto agli attuali allevamenti e non rispetta le norme minime dell’agricoltura tradizionale.

Esso favorisce solo le multinazionali che stanno investendo grosse somme a discapito dei nostri prodotti tipici tradizionali e dei nostri territori, distruggendo quel legame che ha sempre unito cibo, territorio e natura.

“Abbiamo deciso di dare pieno sostegno alla petizione intrapresa dalla Coldiretti – dicono i tre rappresentanti della civica assise – perché pensiamo sia di fondamentale rilevanza intervenire in difesa dei nostri settori di eccellenza. Oggi l’agricoltura, la zootecnia e il settore agroalimentare rischiano di subire un duro colpo ed è nostro preciso dovere intervenire immediatamente.

Gli investimenti nel campo del cibo sintetico stanno crescendo riguardo la carne, il latte, il pesce; tutto questo inoltre non può lasciare indifferenti se si parla di difesa della salute pubblica poiché non si ha certezza che i prodotti chimici utilizzati a tal fine non siano dannosi. La tutela della salute è prioritaria.

“Siamo certi che il Consiglio Comunale, all’unanimità, approverà questa mozione per aderire alla petizione promossa dalla Coldiretti; confidiamo nella sensibilità dei Cittadini, affinchè aderiscano a firmare la petizione per il NO al cibo sintetico, perché solo unendo tutte le nostre forze contro le speculazioni delle multinazionali possiamo difendere e salvaguardare la nostra salute e la nostra agricoltura sana genuina e di alta qualità”.

