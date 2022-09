Modica, nubifragio alla vigilia dell’anniversario dell’Alluvione

Nubifragio domenica sera a Modica. Una bomba d’acqua che per oltre un’ora ha messo in ginocchio la città ed ha fattod esistere molti elettori dal recarsi alle urne. Tutto ciò alla vigilia dell’anniversario della grande alluvione della notte del 26 settembre 1902. L’acqua è aumentata fino a 92 mm creando danni. Strade allagate, scalinate divenute cascate, acqua all’interno di negozi, box, scantinati, cassonetti della spazzatura a “spasso” per le strade. Decine le telefonate ai vigili del fuoco. Una serata di terrore proprio nelle ore del 120esimo anniversario dell’alluvione. Via Roma (foto Bruno Siska), a Modica Alta ha pagato dazio con case allagate. Anche in Corso Sicilia l’acqua ha invaso garage e cantinati. La Protezione Civile insieme ai volontari e alla polizia locale è stata immediatamente operativa. Alla fine i danni sono stati limitati.