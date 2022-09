A Catania si presenta libro del poliziotto di Modica, La Perna

Il prossimo 30 settembre, alle 21, presso l’Auditorium “Concetto Marchesi” del Palazzo della Cultura di Catania, si terrà l’evento “EtnaStar Per Non Dimenticare”, con la presentazione del libro “A vent’anni dalla strage. L’odore che non mi lascia” dell’autore e poliziotto oggi in servizio a Modica, Giovanni La Perna, con la partecipazione straordinaria di Antonio Vullo (agente di scorta del Giudice Paolo Borsellino, unico sopravvissuto alla strage di Via D’Amelio). La Perna, all’epoca in servizio, fu tra i primi ad arrivare in Via D’Amelio(1992).

Evento per ricordare e omaggiare a trent’anni dalle stragi, tutte le vittime di mafia. Tutti gli eventi saranno moderati personalmente da Debora Scalzo.

Nell’occasione a Giovanni La Perna sarà consegnata la menzione speciale Etnastar “Per non dimenticare”

