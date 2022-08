L’incubo del “Vietnam sovietico”…l’opinione di Rita Faletti

Volodymyr Zelensky, nei frequenti appelli all’Occidente, aveva previsto che il coinvolgimento emotivo e la solidarietà nei confronti del popolo ucraino brutalmente aggredito, con il tempo e il prolungarsi della guerra si sarebbero affievoliti. Lo diceva quando non passava giorno senza che immagini, racconti, testimonianze dall’inferno in terra riempissero le prime pagine dei giornali e spazi dedicati nei talk show. Ai primi cento giorni dell’aggressione militare russa e della coraggiosa resistenza ucraina, La7 ha dedicato lo stesso numero di pomeriggi, dalle 17 alle 20 a partire dal 24 febbraio, 300 ore di analisi e approfondimento con Enrico Mentana e Dario Fabbri, fino al 3 giugno. Dopo quella data, i russi non hanno cessato di colpire né gli ucraini di difendersi in una guerra di logoramento senza vincitori e vinti, che forse anche per questo è scivolata via dalle prime pagine. Emarginata dal disinteresse e dall’abitudine, spinta in un angolo da notizie dal contenuto certo più prosaico ma vicino all’ordinaria quotidianità. Dopo quella data, le informazioni dal fronte si sono fatte telegrafiche, essenziali. Morti, obiettivi centrati o mancati dai missili, città sotto attacco, prese e riconquistate, fosse comuni e ancora fosse comuni, prigionieri giustiziati da una parte, sotto processo per crimini di guerra dall’altra, informatori filorussi e collaborazionisti cacciati, deportazioni. Nudi fatti di una tragedia che conta su una partecipazione modesta e limitata ai pochi minuti impiegati dal giornalista di turno a raccontarli e ai lettori a leggerli. Altra cosa è la ridda di mistificazioni, intellettualismi ipocriti e grossolane panzane da propaganda complottista che sopravvivono all’indifferenza. Il sugo sulla pasta. Ma i nudi fatti sbucano fuori con evidenza ferrigna anche in mezzo a chi non li vuole vedere nella loro schietta nudità e li nega. Come potrebbe un cocainomane avere la meglio sulla volontà, farneticante, di potere, di uno che si paragona a Pietro il Grande e ammira Stalin? “La pace solo alle nostre condizioni” dice lo zar, che accusa gli Stati Uniti di voler prolungare la guerra e fare degli ucraini carne da cannone. Europa e Stati Uniti, soliti bersagli dell’irrisione e delle minacce del Cremlino, con gli elettori italiani destinatari di consigli non richiesti sul voto del 25 settembre. Il consigliere è Medevdev, ex presidente della Federazione russa e ora burattino di Putin, che vuole farsi bello agli occhi dei falchi di Mosca, artigliando a più riprese i Paesi europei per costruirsi la reputazione giusta che i “duri” esigeranno dal successore dello zar. Toni aspri, quelli del gregario Medvedev, persino più pungenti di quelli usati dal suo principale. Quando l’esercito russo è in difficoltà, secondo l’intelligence britannica in due mesi l’avanzata in Donbas è stata di approssimativi 10 chilometri (pochino per un esercito grande, niente per un grande esercito) la palla passa alle invettive e alla propaganda. Dal Quartiere Generale di Kyiv, è Zelensky a rispondere a distanza a Putin: “La guerra è iniziata con la Crimea e deve finire con la liberazione della Crimea”. Che potrebbe già considerarsi iniziata il 9 agosto scorso, quando l’aeroporto militare russo di Saki, situato a 200 chilometri dalla prima postazione ucraina, è stato sconquassato da 12 forti esplosioni che hanno devastato un deposito di benzina al suo interno e distrutto 400 aerei russi. L’azione non è stata rivendicata ma è evidente che porta la firma di Kyiv e dei nuovi razzi americani, gli Atacms, gittata 200 chilometri, più potenti degli Himars. La strategia messa in atto dall’Ucraina, possibile grazie alle armi americane, consiste nel contenere l’avanzata del nemico e colpire nodi strategici ben oltre i luoghi in cui si combatte. La Crimea, dopo l’annessione illegale del 2014, è un deposito di armi e basi militari russe, un obiettivo perfetto da distruggere che accelererebbe la conclusione del conflitto. Alcuni analisti sostengono che 60 Himars agli ucraini segnerebbero la sconfitta di Putin. Che osserva con preoccupazione l’esodo dei russi dalla Crimea dopo le esplosioni a pochi passi dalle spiagge. Se ne sono andati coloro che trascorrevano le vacanze sulle coste della penisola, e se ne sono andati i numerosi residenti, funzionari e ufficiali russi con le loro famiglie, che non volevano essere coinvolti in quella che hanno compreso essere una guerra. Girato il muso dell’auto verso il ponte sullo stretto di Kerch, e via in direzione Russia. Brutto affare per Putin che dopo il 2014 ha trasferito in Crimea un milione di cittadini russi, secondo l’abusato metodo di controllo dei territori annessi. Messaggio inquietante per chi coltiva sogni imperialistici. Con quell’esercito? L’armata russa è più simile all’Invencible Armada che alla gloriosa Armata Rossa di cui gli ucraini costituivano la componente migliore e più preparata. E’ prematuro cantare vittoria, ma ci sono segnali che hanno suggerito ad analisti ed esperti l’ipotesi che l’Ucraina sarà per la Russia il “Vietnam sovietico”.

Salva