Bagnini salvano una donna in difficoltà nel mare di Sampieri

Una donna di 40 anni è stata tratta in salvo questa mattina da tre bagnini di un lido balneare di Sampieri rischiando di essere risucchiata al largo a causa del mare mosso. La donna, una turista di nazionalità estera, in vacanza nel litorale ibleo, dopo essersi allontanata, si è resa conto di non poter lottare contro la potenza delle onde, che continuavano ad allontarla sempre di più e ha subito lanciato l’allarme. Fondamentale il tempestivo intervento del personale di sicurezza della spiaggia, intervenuto a bordo di un pattino di salvataggio e munito di corda, ha raggiunto la malcapitata scongiurando il peggio.

Le operazioni di salvataggio sono durate oltre 15 minuti a causa del forte vento, facendo ribaltare con la forza delle onde il pattino di salvataggio, ma fortunatamente l’operazione si è conclusa nel migliore dei modi, riportando la turista in spiaggia incolume tra gli applausi dei presenti.

