Sicurezza e quiete pubblica a Modica, promossa petizione online

“Salvaguardiamo Modica, la sicurezza e la quiete per tutti i suoi cittadini e i tanti turisti che ogni anno la visitano e ne apprezzano la sua bellezza e che vorrebbero viverla in sicurezza e tranquillità”. È questo l’obiettivo della petizione online promossa da “Modica Immaginando il Futuro” a cui si può aderire online sulla piattaforma Change.org o apponendo la propria firma nella documentazione presente in alcuni esercizi commerciali del centro storico.

“La nostra città – dicono dall’associazione “Modica immaginando il futuro” – è interessata, ormai da troppo tempo, da un frequente e costante fenomeno di disturbo della quiete e della sicurezza pubblica. Sono all’ordine del giorno episodi di guida pericolosa da parte di motocicli che percorrono le vie cittadine con comportamenti dannosi e pericolosi come impennate, sorpassi azzardati, guida a velocità sostenuta, mancato rispetto degli attraversamenti pedonali e continua produzione di assordanti rumori probabilmente dovuti a marmitte non omologate o motori elaborati. Molte strade cittadine sono spesso utilizzate come “piste da competizione” compromettendo la sicurezza, il decoro e la quiete del nostro contesto urbano, dichiarato “Patrimonio Unesco”. In questo modo la città non può essere goduta a pieno né dai cittadini né dai numerosi turisti in visita, che sempre più frequentemente lamentano il disagio connesso a pratiche di vera e propria maleducazione urbana”.

“Chiediamo alle Istituzioni – continuano i promotori della petizione – che venga messo in atto un intervento tempestivo e continuativo di contrasto al fenomeno, al fine di tutelare la sicurezza, il decoro e la quiete dei residenti e di quanti visitano la città, ripristinando così una sana convivenza civile. Non si può perdere altro tempo! È necessario contrastare urgentemente un fenomeno che è sempre più evidente e crescente, prima che comportamenti pericolosi e poco rispettosi diventino non più arginabili. Chiediamo a tutti quelli che amano la città di Modica e che desiderano tutelare questo patrimonio di sostenerci in questa richiesta firmando e promuovendo la raccolta firme”.

