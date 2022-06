Modica. Trasferito a Catania il minore vittima di incidente

È stato necessario il trasferimento all’Ospedale “Garibaldi” di Catania per il quindicenne modicano vittima dell’incidente stradale autonomo avvenuto stamani in Via Loreto Gallinara. Dopo essere trasportato al pronto soccorso i medici di erano riservata la prognosi per il grave trauma cranico(la vittima indossava il casco). Trasferito in Rianimazione, è stato deciso di richiedere l’intervento dell’elisoccorso, dopo essere stato stabilizzato, e di trasferirlo presso il Trauma Center etneo. Indagini della polizia locale.

